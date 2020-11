Köln (ots) - 63 Prozent erwägen, die Personalkosten durch Kurzarbeit und

Überstundenabbau reduzieren



58 Prozent schließen derzeit einen Personalabbau aus oder planen ihn zumindest

nicht



In der Corona-Pandemie ist Liquidität für deutsche Unternehmen wichtig wie nie.

Welche Maßnahmen Firmen ergreifen, um auch in der Krise flüssig zu bleiben, das

hat eine repräsentative Umfrage von YouGov im Auftrag von abcfinance untersucht.

Die gute Nachricht kurz vor Weihnachten: Für die Hälfte der befragten

Unternehmen ist es keine Option, das Weihnachtsgeld zu kürzen oder gar zu

streichen. Insgesamt standen drei Maßnahmen aus dem Bereich Personalkosten zur

Wahl, die im gleiche Zuge nach ihrer Wirksamkeit bewertet werden sollten

(Schulnotensystem). Für die Reduzierung der Kosten durch Kurzarbeit und

Überstundenabbau als Mittel zur Liquiditätssicherung sprachen sich 54 Prozent

der Firmen aus; neun Prozent zeigten sich noch unentschlossen. Der Effekt wurde

als vergleichsweise hoch bewertet (Durchschnittswert 2,4). Als etwas weniger

wirkungsvoll hinsichtlich der Liquidität wird der Abbau von Personal bewertet

(2,8). Allerdings schließen 45 Prozent der befragten Entscheider es aus,

Personal zu entlassen; 13 Prozent sind dahingehend noch unsicher.





Das Weihnachts- oder Urlaubsgeld zu kürzen oder komplett zu streichen, scheintden Unternehmen keine allzu deutlichen Liquiditätsvorteile zubringen. Der Effektwird mit 2,8 bewertet. So schließt die Hälfte es aus, die Sonderzahlungen zustreichen, weitere 13 Prozent planen es derzeit nicht explizit.Sparen und Zahlungseingänge sind am wichtigstenDass Sparen grundsätzlich eine beliebte Maßnahme ist, zeigen auch die weiterenErgebnisse der Gesamtumfrage. Zu den Top-5 der Handlungsoptionen gehören zumBeispiel der Aufbau eines finanziellen Polsters, das Reduzieren nichtüberlebensnotwendiger Ausgaben und Investitionszurückhaltung sowie verschiedeneOptionen zur Sicherung der Zahlungseingänge. "Viel Vertrautes, viel Sicherheit,aber wenig aktive Instrumente", fasst Stephan Ninow Geschäftsführer vonabcfinance die Liquiditäts-Bestrebungen deutscher Unternehmen zusammen. Dabeibiete es sich gerade in disruptiven Zeiten an, neue Wege zu gehen.Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov DeutschlandGmbH, an der 505 Unternehmens-Entscheider zwischen dem 06. und 14.10.2020teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für dieBeschäftigtenanteile nach Unternehmensgröße zusammengesetzt.