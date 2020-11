UBS belässt DANONE auf 'Sell'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einer Investorenveranstaltung auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Franzosen legten die Priorität auf eine Besserung der Profitabilität, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das könne aber dunkle Wolken für das Wachstum des Lebensmittelkonzerns aufziehen lassen./bek/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 01:56 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. DANONE Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de