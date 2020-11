---------------------------------------------------------------------------

MOREH auch während der Corona-Pandemie mit sehr solider Geschäftsentwicklung: Mieteinnahmen auf Vorjahresniveau

Saarbrücken, 24. November 2020: Die Geschäftsentwicklung der M Objekt Real Estate Holding GmbH & Co. KG (MOREH, Unternehmensanleihe ISIN DE000A2YNRD5) im bisherigen Jahresverlauf ist sehr solide. Der Bestandshalter von Gewerbe- und Büroimmobilien profitiert im schwierigen Umfeld rund um die Corona-Pandemie von einer breit diversifizierten Objekt- und Mieterstruktur. So erzielte MOREH bis einschließlich Oktober Mieteinahmen auf dem Niveau der 3,7 Mio. Euro des Vorjahreszeitraums. Dies sollte auch für die Entwicklung im Gesamtjahr 2020 gelten.



Naturgemäß stellte die zwischenzeitliche Ausgangs- und Öffnungsbeschränkungen einige Objekte bzw. Mieter vor Herausforderungen. Diese hatten jedoch keinen wesentlichen Einfluss auf die Mieteinnahmen von MOREH. Das Outletcenter Wadgassen verzeichnete in den Sommermonaten einen sehr starken Besucherandrang. Damit konnten Corona-bedingte Rückgänge im Frühjahr und Herbst ausgeglichen werden. Für eine freiwerdende Fläche konnte mit Gerry Weber ein namhafter Nachmieter gewonnen werden - ohne einen einzigen Tag Leerstand. In eine bisher leere Fläche ist eine Filiale von Coffee Fellows eingezogen und eine weitere wird voraussichtlich ab Februar 2021 vermietet werden. Entsprechende Gespräche mit Interessenten laufen. Damit sollte Wadgassen mit einer Vermietungsquote auf Rekordniveau in die Saison 2021 gehen. Im Objekt in Hilden ist ein Mieter insolvenz-bedingt Ende Oktober ausgezogen. Ein Nachmieter hat die Fläche nahtlos übernommen. Bei den übrigen Objekten gab es keine wesentlichen Veränderungen.

MOREH-Geschäftsführer Patrick Müller: "Wir stehen in engem Kontakt mit unseren Mietern und sind bisher insgesamt gut durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Zinszahlung für unsere Anleihe ist im Juli planmäßig erfolgt und auf Basis der aktuellen Geschäftsentwicklung wird dies selbstverständlich auch im kommenden Jahr der Fall sein."