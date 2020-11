Bitcoin steigt in Richtung Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Digitalwährung Bitcoin nähert sich ihrem etwa drei Jahre alten Rekordhoch. Am Dienstag stieg der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung auf der Handelsplattform Bitstamp bis auf 19 109 US-Dollar. Damit liegt das Rekordhoch, das Ende 2017 erreicht worden war, nicht mehr fern. Auf Bitstamp wurde damals ein Höchststand von 19 666 Dollar erzielt. Auf anderen Plattformen, von denen es zahlreiche gibt, weichen die jeweiligen Rekordstände etwas ab.

Der Bitcoin hat in den vergangen Wochen stark an Wert gewonnen. Als Haupttriebfeder gilt das Vorhaben des großen Bezahldienstes Paypal, seinen Kunden künftig das Bezahlen mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu ermöglichen. Hinzu kommt, dass zunehmend professionelle Anleger Interesse an dem Bitcoin zu entwickeln scheinen. Vor wenigen Monaten hatte etwa der große Vermögensverwalter Fidelity einen Bitcoin-Fonds aufgelegt./bgf/jkr/fba