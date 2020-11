In Taiwan hergestellte Fahrräder verzeichnen stetiges Wachstum aufgrund weltweiter Nachfrage nach Rennrädern

Die Fahrradherstellung ist in Taiwan schon seit langer Zeit eine wichtige Branche, mit der Taiwan sich den Ruf als „das Königreich des Fahrradfahrens“ erworben hat. Alljährlich werden nahezu 70 % der weltweiten Nachfrage nach Fahrrädern des mittleren bis oberen Marktsegments von Taiwan gedeckt. Jedes Jahr exportiert Taiwan weltweit mehr als zwei Millionen traditionelle Fahrräder. Taiwan verzeichnete in den letzten Jahren stabile Ausfuhren von 20 bis 30 Prozent bei Rennrädern, während 60 % der Exporte in die USA inzwischen auf Mountainbikes entfallen, da die Nachfrage nach gängigen Fahrrädern steigt.

Giant sponsored the CCC team who then achieved great success in international races with the brand's road bikes. (Photo: Business Wire)

Dagegen ist die Nachfrage nach Rennrädern auf dem europäischen Markt fast ebenso hoch wie die nach Mountainbikes, da verschiedene renommierte Radsportveranstaltungen und das Freizeitfahren in jüngster Zeit immer beliebter geworden sind. Auch der asiatische Markt verzeichnet von Jahr zu Jahr einen ähnlichen Aufwärtstrend.

Die beiden großen taiwanesischen Fahrradhersteller Giant und Merida sind inzwischen weltweit führende Marken und ihre Rennräder werden häufig von Radprofis und ihren Teams für Wettbewerbe eingesetzt. So wurde Giant im vergangenen Jahr der neue Partner des CCC-Teams und unterstützte das Männer-Profiteam mit den neuesten TCR-, Defy- und Propel-Modellen und Trinity-Zeitfahrrädern für Wettkämpfe und Training. Das Frauen-Profiteam verwendet Liv Langma und das ganz neu entwickelte EnviLiv-Straßenrad mit aerodynamischem Design als Rennrad.

Neben den beiden führenden Marken nehmen auch andere aufstrebende taiwanesische Marken wie DIZO, BESV und VOLANDO eine herausragende Stellung in der Rennradbranche ein. Der Name DIZO ist vom taiwanesischen Homophon für „maßgeschneidert“ abgeleitet, ein Hinweis darauf, dass die Produkte in Taiwan hergestellt werden und mit ihrem einzigartigen und individuellen Design auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Im Co-Branding mit Marvel brachte das Unternehmen 2016 die Hero-Serie in limitierter Auflage als weltweit erstes Rennrad aus Carbonfaser mit Heldenkonzept heraus.

Obwohl die Hersteller BESV und VOLANDO Innovation erst später auf den Markt traten, konnten sie mit ihren Fahrräder rasch folgen, da sie bereits Wettbewerbsvorteile mit der Entwicklung von hochwertigen Golfschlägerköpfen und elektronischen Steuerungssystemen errungen hatten. Zudem wurden die Rennräder, insbesondere die elektrischen Rennräder, beider Unternehmen mit dem begehrten Taiwan Excellence Award ausgezeichnet.

Die Reputation Taiwans als „das Königreich des Fahrradfahrens“ ist nicht nur auf Fahrräder zurückzuführen. Auch seine Komponentenhersteller sind international anerkannt. Ein Beispiel ist Kenda Tire mit seinen pannensicheren K1160X-Reifen, die speziell für High-End-Rennräder konzipiert sind und von vielen weltweit bekannten Marken eingesetzt werden.

Die TBS Group Corporation ist zwar eine noch junge Marke für Fahrradprodukte, bietet jedoch mit ihrer „AROFLY Ultra Smart Bike Meter Solution“ den kleinsten Fahrrad-Leistungsmesser der Welt an. Das All-in-one-Kraftmessgerät kann die Leistung des Radfahrers ganz genau messen. Er ist nicht nur preisgünstig und leicht anzubringen, sondern zudem mit fast allen Modellarten kompatibel.

