Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining konsolidiert. Diesen „Zustand“ hat der Wert nicht exklusive. Ein Großteil der Gold-Silberaktien befindet sich in einer Konsolidierungs- oder gar Korrekturphase. Um die aktuelle Schwäche zu beenden, muss neuer Schwung her.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 27.10. hieß es unter anderem „[…] Insofern steht eine Entscheidung an. Unter bullischen Aspekten ist es eminent wichtig, dass die 5,0 US-Dollar dem Druck standhalten können. Sollte es darunter gehen, würde eine Ausdehnung der Bewegung auf 4,6 US-Dollar und damit eine Fortsetzung der Korrektur innerhalb der Flagge drohen. Sollte es zu einem Ausbruch über die Oberseite kommen, ist es zudem wichtig, dass dieser gleich Relevanz entwickeln kann. Vor diesem Hintergrund wäre es eminent wichtig, wenn das Niveau des letzten Verlaufshochs bei 5,6 US-Dollar „einkassiert“ werden könnte. Obacht ist allerdings geboten sollte es unter die 4,6 US-Dollar gehen.[…]“

Unter fundamentalen Aspekten standen die am 09.11. vorgelegten Quartalszahlen im Fokus. Die Daten für das September-Quartal fielen robust aus. Der Markt „haderte“ wohl eher mit dem aktualisierten Ausblick des Unternehmens auf das Gesamtjahr 2020. Schauen wir zunächst auf die Ergebnisse für das September-Quartal. Der Umsatz stieg im 3. Quartal 2020 auf 199,703 Mio. US-Dollar, nach 161,532 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2019. Der Gewinn wurde für den aktuellen Berichtszeitraum mit 13,490 Mio. US-Dollar angegeben, nach einem Verlust in Höhe von -19,654 Mio. US-Dollar im 3. Quartal 2019. Die Zahlen schafften es nicht, dem Aktienkurs Schwung zu verleihen.

Möglicherweise störte sich der eine oder andere Marktakteur an den aktualisierten Eckdaten für das vierte Quartal und hier vor allem an den neuen Eckdaten für Gold.

So erwartet Hecla Mining für 2020 nunmehr eine Silberproduktion in Höhe von 12,8 bis 13,4 Mio. Unzen und eine Goldproduktion in Höhe von 200.000 bis 207.000 Unzen. Zuvor ging man von einer Silberproduktion für 2020 in Höhe von 12,4 bis 13,0 Mio. Unzen und einer Goldproduktion in Höhe von 199.000 bis 210.000 Unzen aus. Anpassungen gab es auch bei den erwarteten AISC. In Bezug auf Silber werden diese nun aktuell mit 11,75 bis 12,25 US-Dollar je Unze (nach zuvor 12,25 bis 13,25 US-Dollar je Unze) erwartet. In Bezug auf Gold erwartet Hecla Mining nunmehr 1.300 bis 1.350 US-Dollar; nach zuvor „nur“ 1.150-1.250 US-Dollar.

Die Anpassungen sind nicht gravierend, doch vor dem Hintergrund der laufenden Konsolidierung bei Gold und Silber hatten sie doch entsprechende Auswirkungen auf den Kurs.

Kurzum: Die Aktie droht die Unterstützung bei 5,0 US-Dollar zu unterschreiten. Damit würden sich mit den Bereichen von 4,6 US-Dollar und 4,3 US-Dollar die nächsten potentiellen Zielbereiche aktivieren. Für Hecla Mining muss es darum gehen, den Chart zu stabilisieren. Insofern wäre ein rasches Comeback der Aktie oberhalb von 5,6 US-Dollar hochgradig willkommen.