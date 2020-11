Europäischer Mittelstandsanleihen FONDS (EMAF) zeichnet neue 6,50%-Solaranleihe (A289YQ) der Greencells GmbH

Anleihebedingungen: Vorzeitige Kündigungsmöglichkeiten nach Wahl der Emittentin bestehen ab dem 09.12.2023 zu 102% und ab dem 09.12.2024 zu 101% des Nennwertes.

Sicherheitenkonzept: Die Anleihe ist mit weitreichenden Covenants ausgestattet, es besteht ein Schutz der Anleihegläubiger durch eine umfassende Transparenzverpflichtung und Ausschüttungsbeschränkung. Zudem haben die Anleihegläubiger das Recht zur vorzeitigen Kündigung bei einem Kontrollwechsel. Besichert ist die Anleihe durch die Verpfändung von Anteilen an Solarprojektgesellschaften mit einem gutachterlich überprüften Netto-Sicherheitenwert von 34,50 Mio. Euro und der Sicherungsabtretung von Forderungen aus EPC-Verträgen in Höhe von mindestens 10 Mio. Euro. Neben den Sicherheiten besteht eine Kreditlinie der Schwestergesellschaft zugunsten der Emittentin über bis zu 33,125 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 20255.

Greencells GmbH

Die Greencells GmbH ist Teil der Greencells Group, einem der größten europäischen Anbieter von Solarkraftwerken mit bisher weltweit 133 errichteten Kraftwerken und einer Gesamtkapazität von mehr als 2,1 GWp. Greencells mit Hauptsitz in Saarbrücken wurde 2009 gegründet und verfügt über internationale Tochtergesellschaften in Asien, im Nahen Osten und in den USA. Die Greencells GmbH ist zum einen als Generalunternehmer für die Planung, Beschaffung und den Bau von Solarparks verantwortlich, zum anderen bietet das Unternehmen Solarpark-Betreibern Betriebsführungs- und Wartungsaufgaben fertiger Parks an. Solarparks werden nicht selbst im Bestand gehalten, sondern im Idealfall nach der Testphase oder einjähriger Laufzeit verkauft.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Greencells GmbH

