Warum jetzt Optimismus statt Trübsinn angebracht ist

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, auch in der Verfallstagswoche setzten der DAX und die meisten anderen großen Indizes ihre jüngste Konsolidierung seit dem Anstieg Anfang des Monats fort.

auch in der Verfallstagswoche setzten der DAX und die meisten anderen großen Indizes ihre jüngste Konsolidierung seit dem Anstieg Anfang des Monats fort. In dieser Woche ist wegen der Feiertage bzw. verkürzten Börsentage in den USA am Donnerstag und Freitag (Thanksgiving, Black Friday) ebenfalls kaum Bewegung zu erwarten. Zumal die Investoren sicherlich zunächst abwarten wollen, wie der Start der traditionellen Weihnachts-Shoppingsaison unter Pandemiebedingungen verläuft.

Die Jahresendrally lässt damit wohl weiter auf sich warten. Aber jüngste Stimmungswerte unter den Privatanlegern deuten darauf hin, dass die nächsten Monate durchaus positiv für die Aktienmärkte werden könnten – und das trotz der dadurch drohenden erneuten Übertreibung aus fundamentaler Sicht (siehe Börse-Intern vom 19.11.2020).