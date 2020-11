Personalentwicklung der Viactiv Krankenkasse ausgezeichnet / Viactiv unter den Top 3 beim HR Excellence Award 2020

Bochum (ots) - In den vergangenen Jahren hat die VIACTIV Krankenkasse rund

30.000 Neukunden gewonnen. Neben dem hervorragenden Service hat ein

umfangreicher Prozess in der Personalentwicklung zum Erfolg geführt. Dafür ist

die VIACTIV jetzt mit dem dritten Platz beim HR EXCELLENCE Award 2020 belohnt

worden.



Das Personalentwicklungsprogramm für die Vertriebsmitarbeiter der VIACTIV

Krankenkasse des Deutschen Instituts für Vertriebskompetenz begeisterte nicht

nur die Teilnehmenden. Es war ein voller Erfolg. Innerhalb von zwei Jahren hat

die VIACTIV Krankenkasse ihre Vertriebszahlen vervierfacht und in diesem Jahr

noch einmal um 46 Prozent gesteigert. Als erstes Unternehmen überhaupt und als

bisher einzige Krankenkasse in Deutschland hat die VIACTIV das Qualitätssiegel

für ausgezeichneten Vertrieb erhalten.







Nun wurde das Konzept bei den HR Excellence Awards 2020 in der Kategorie"Großunternehmen Mitarbeiterentwicklung" für den Siegerpreis nominiert und kamunter die TOP 3. "Neben so namhaften Unternehmen wie der Münchner Rück und Henkel an der Spitze zu stehen, bestätigt die erstklassige Förderung unsererMitarbeitenden und die exzellente strategische Ausrichtung derVertriebsstrukturen", erklärt Tom Fröhlich, Geschäftsbereichsleiter Markt derVIACTIV Krankenkasse. Ein hohes Maß an Kundenorientierung und die Sensibilitätfür deren Bedarfe gelinge nur mit hochmotivierten und professionellenMitarbeitenden."Der HR-Award zeigt, dass es uns gelingt, unsere Kunden und unsereMitarbeitenden gleichermaßen für die VIACTIV zu begeistern und stets denMenschen in den Mittelpunkt zu stellen", so Personalleiter Dr. Christian Riese."Bei der VIACTIV arbeiten Menschen, die sich für Ihre Organisation begeisternund diese Emotionen auch nach außen ausstrahlen." Gewinner seien vor allem dieVersicherten und Gesundheitspartner der VIACTIV, weil sie eine exzellenteVersorgung und Betreuung erhielten.Um die Vertriebskompetenz der Mitarbeitenden auszubauen, braucht es einkompetentes Unternehmensumfeld. Das bietet die VIACTIV. Die erfolgreicheStrategie basierte auf der ganzheitlichen Analyse der Vertriebsorganisation mitder Verknüpfung der maßgeblichen Fähigkeiten von Mitarbeitenden. Begleitet wurdedie VIACTIV dabei von Dirk Thiemann, Geschäftsführer des DIV - DeutschesInstitut für Vertriebskompetenz. Aufgrund der Analyse von Verkaufsverhalten undMotivation wurde ein individuell zugeschnittenes Mentoring und Trainingskonzeptumgesetzt. Die Begleitung von Vertriebskräften im Außendienst ermöglichte eindirektes und zielführendes Feedback. Dieses tiefgreifende und auf persönlicheFähigkeiten zugeschnittene Konzept hat letztlich zum Vertriebserfolg der VIACTIVgeführt.Pressekontakt:Georg StamelosFon: 0234 479-2158 | Mobil: 01522 2577 157Mail: mailto:georg.stamelos@viactiv.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/121326/4772161OTS: VIACTIV Krankenkasse