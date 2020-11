Thermo Scientific Axia ChemiSEM bietet schnellere Datenerfassung und vereinfachte Mikrostrukturanalysen für Anwendungen in der Materialforschung

Hillsboro, Oregon (ots/PRNewswire) - Die neue REM-EDS-Kombiplattform liefert

hochwertige quantitative Elementardaten doppelt so schnell wie

Konkurrenzlösungen



Thermo Fisher Scientific präsentiert heute das Thermo Scientific Axia ChemiSEM,

ein kosteneffizientes, als Standmodell konzipiertes Rasterelektronenmikroskop

(REM), mit dem Mikrostrukturanalysen von Materialien und Fehleranalysen so

schnell und einfach wie noch nie werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Axia ChemiSEM eignet sich, dank der bahnbrechenden Thermo FisherChemiSEM-Technologie, besonders für die Elementanalytik. ChemiSEM ermöglichtquantitative Aussagen zur Probenzusammensetzung nahezu in Echtzeit. Der Vorteilder extrem schnellen EDS-Analyse: Aussagekräftige Daten sind zweimal schnellerals mit anderen REM-EDS-Systemen verfügbar. Neueste Algorithmen zurautomatischen Justage des REM sowie Autofokus verkürzen die Einarbeitungszeitdrastisch. Die einzigartige Kammer- und Mikroskoptisch-Ausführung ermöglichtebenfalls die Untersuchung sperriger und schwerer Proben von bis zu zehnKilogramm.Im Gegensatz zu herkömmlichen Rasterelektronenmikroskopen bietet Axia ChemiSEM:- voll integrierte https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2991056-1&h=1478553029&u=https%3A%2F%2Fwww.thermofisher.com%2Fgr%2Fen%2Fhome%2Fmaterials-science%2Fcolorsem.html&a=ChemiSEM-Technologie mit quantitativen Elementardaten aufKnopfdruck und ohne zusätzliches Einrichten oder Wechseln derBenutzeroberfläche,- eine große, flexibel nutzbare Probenkammer für Proben, die bisher als zuschwer für Untersuchungen mittels Elektronenmikroskopie betrachtet wurden,sowie- eine neue, intelligente automatische Justage der Elektronensäule, diejederzeit einsatzbereit ist und den Fokus auf die Datenerfassung und nicht aufdie Gerätebedienung legt."Das Axia ChemiSEM ist eine Einzelplattform, deren EDS-Spektrometer permanentDaten akquiriert. Dies macht Daten zur Mikrostruktur und Zusammensetzung vonMaterialien auch für in der Technik wenig versierte Nutzer zugänglich", erklärtRosy Lee, Vice President im Bereich Materialwissenschaften bei Thermo Fisher."Das neue Elektronenmikroskop eignet sich daher ideal für sowohl Industrielaboremit großen Probenmengen, die den Durchsatz erhöhen und gleichzeitig Kostensenken möchten, als auch für Forschungseinrichtungen, die eine kostengünstige,zuverlässige und schnelle REM-EDS-Lösung ohne lange Einarbeitung suchen."Unternehmen und Forschungseinrichtungen, die REM-EDS-Analyse in ihre Arbeitintegrieren möchten, jedoch vor der technischen Komplexität zurückschrecken,profitieren mit Axia ChemiSEM von einer einfachen Inbetriebnahme, Bedienung undEinarbeitung und erhalten so rasch wertvolle Mikrostruktur- und Elementardaten.