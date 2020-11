Die Philippinen Führen Neue Marke Zur Internationalen Investitionsförderung Ein, Die Die Anpackmentalität Des Landes Hervorhebt

Manila, Philippinen (ots/PRNewswire) - Die branchen- und marktübergreifende

Kampagne "Make It Happen in the Philippines" stellt die Philippinen als

führenden und angesehenen Standort in Asien für wachsende Unternehmen vor



Das philippinische Board of Investments (BOI) stellt heute, den 24. November

2020, eine neue Marke sowie Kampagne für die internationale

Investitionsförderung mit dem Titel "Make It Happen in the Philippines" vor, die

darauf abzielt, Investitionen auf den Philippinen anzuziehen, indem ihr

Potential als ideales Geschäftsziel in Asien hervorgehoben wird.







die Anpackmentalität des Landes und unterstreicht ihre Stärke und

Anpassungsfähigkeit auch in schwierigen Zeiten. Die Kampagne "Make It Happen"

wurde gemeinsam mit der Regierung des Vereinigten Königreichs und ihrem

Investitionsförderungsprogramm entwickelt.



Die Weltbank und der Internationale Währungsfonds prognostizieren eine V-förmige

Erholung der philippinischen Wirtschaft, die im Jahr 2021 um bis zu 6,8 %

ansteigen wird. Die gut ausgebildeten und englischsprachigen Arbeitskräfte, der

Reichtum an natürlichen Ressourcen, der starke inländische Verbrauchermarkt und

die günstige Lage in Südostasien unterstreichen die wichtigsten

Wettbewerbsvorteile des Landes. Die Philippinen konzentrieren sich auf eine

rasche Industrialisierung und die Entwicklung der Infrastruktur als wichtige

wirtschaftliche Triebkräfte, die viele Möglichkeiten für ausländische

Beteiligung bieten.



Das Wachstum des philippinischen Marktes wurde durch das Potenzial in den

Bereichen Elektronikfertigung, Automobile, Luft- und Raumfahrt, IT und

Gesundheit vorangetrieben. Darüber hinaus hat dieses Wachstum globale

Unternehmen wie Siemens AG, Dyson, Mitsubishi und

veranlasst, eine lokale Basis aufzubauen.



Die von der philippinischen Zentralbank veröffentlichten Daten zeigten, dass

trotz der Gesundheitskrise die Zahlen der internationalen Direktinvestitionen

eine steigende Tendenz aufwiesen und im Vergleich zum Vorjahr von Monat zu Monat

zunahmen. Das Wachstum der internationalen Direktinvestitionen stieg im Mai 2020

von nur 289 Millionen US-Dollar im Mai 2019 auf 402 Millionen US-Dollar und

verzeichnet damit einen Anstieg von 39,10 %. Im Juni 2020 stiegen die Zahlen für

internationale Direktinvestitionen um 7,13 % von 449 Millionen US-Dollar auf 481

Millionen US-Dollar. Auch im Juli 2020 wurde ein signifikantes Wachstum von 35 %

auf 797 Millionen US-Dollar verzeichnet, gegenüber nur 590 Millionen US-Dollar

im gleichen Monat des Vorjahres. Die internationalen Direktinvestitionen für die Seite 2 ► Seite 1 von 3



