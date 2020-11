Neue, offene Online-Plattform für Bürgschaften am Start

Hamburg (ots) -



- Neue Plattform BürgFürMich ermöglicht erstmals Online-Konfiguration von

Bürgschaften

- Kostenloses Angebot von Euler Hermes beschleunigt und vereinfacht

Kommunikation und komplexe Abstimmung zwischen Auftraggeber (Begünstigter aus

der Bürgschaft), Auftragnehmer (Bürgschaftsgeber) und Versicherer (Bürge)

- Alles auf einen Blick: Plattform ist offen für verschiedene Anbieter



Mitten in der Corona-Krise wird es für kleine und mittelständische Unternehmen

(KMU) einfacher, ihre Geschäfte mit Bürgschaften abzusichern. Mit BürgFürMich

steht den Unternehmen ab sofort die erste Online-Plattform für die digitale

Beantragung, Konfiguration und Verwaltung von Bürgschaften zur Verfügung.

Entwickelt und betrieben wird das kostenlose neue Angebot von Euler Hermes, dem

weltweit führenden Kreditversicherer.





"Die Digitalisierung bietet uns die Möglichkeit, die komplexe und langwierigeVertragsgestaltung rund um Bürgschaften einfacher, effizienter und wesentlichschneller zu gestalten", sagt Ron van het Hof, CEO von Euler Hermes inDeutschland, Österreich und der Schweiz. "BürgFürMich passt hervorragend in eineZeit, in der digitales Remote Working und papierloses Arbeiten immer wichtigerwerden. Warum unnötig mit Papierbergen kämpfen, wenn es auch viel einfacher mitwenigen Klicks online geht."Digitalisierung vereinfacht komplexe Bürgschaftsanfragen - Schluss mitPapierbergenFür das Vertrauen in der Geschäftswelt spielen Bürgschaften eine wichtige Rolle.Sie bieten Gewissheit, dass die Vertragspartner ihre vereinbartenVerpflichtungen erfüllen. Unternehmen sichern sich damit für den Fall ab, dassein Auftragnehmer die vereinbarten Zusagen nicht einhalten kann. Dies geschiehtbeispielsweise über Vertragserfüllungs- oder Mängelgewährleistungsbürgschaften.Auch wenn Unternehmen an Bieterverfahren teilnehmen oder Anzahlungen fordernwollen, müssen sie eine solche Garantie oft zwingend vorlegen. Das erforderteinen hohen Abstimmungsbedarf zwischen Auftraggeber (Begünstigter aus derBürgschaft), Auftragnehmer (Bürgschaftsgeber) und Versicherer (Bürge)."Bürgschaften sind immer an ein bestimmtes Projekt oder Auftrag gebunden - esist also keine Massenware, sondern jedes Mal eine relativ individuelleVereinbarung zwischen den drei involvierten Parteien", sagt Tom Alby, ChiefDigital Transformation Officer bei Euler Hermes Deutschland. "Je größer dasProjekt, desto aufwändiger und komplexer die Abstimmungen. Deshalb haben wireine Online-Plattform entwickelt. Dadurch müssen künftig nicht mehr massenhaftE-Mails oder Briefe hin- und hergeschickt werden mit zig Entwurfsversionen, bissich die drei Parteien auf die finalen Bedingungen und Konditionen verständigt