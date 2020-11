MetrioPharm AG: COVID-19 Therapeutikum: MetrioPharm bereitet Durchführung einer klinischen Phase-II-Studie vor

- Wirkstoffkandidat MP1032 übt im In-vitro-Infektionstest starke SARS-CoV-2-spezifische antivirale Eigenschaften aus

- Präklinische Daten im International Journal of Molecular Science veröffentlicht

- MP1032 zeigt in bisherigen klinischen Prüfungen herausragendes Sicherheitsprofil

Zürich, 24.11.2020. Die MetrioPharm AG, ein pharmazeutisches Unternehmen, das Medikamente gegen chronische Entzündungskrankheiten entwickelt, gibt bekannt, dass es eine klinische Phase-II-Studie für seine Leitsubstanz MP1032 im Kampf gegen COVID-19 vorbereitet. Nach positiven Daten präklinischer Studien, die im Peer-Reviewed International Journal of Molecular Science veröffentlicht wurden, sieht sich das Unternehmen darin bestätigt, dass MP1032 das Potential besitzt, sowohl die Virusausbreitung im Körper zu bremsen als auch COVID-19 Symptome zu lindern. Mit der Durchführung der klinischen Phase-II-Studie zielt MetrioPharm auf einen Wirknachweis von MP1032 in Patienten mit COVID-19 ab.

MetrioPharm CEO Dr. Brysch kommentiert: "Es wird zunehmend deutlich, dass sogenannte reaktive Sauerstoffspezies (ROS) ausschlaggebend sind für den fortschreitenden Verlauf von COVID-19. MP1032 wirkt als ROS-Scavenger, der diesen Prozess unterbricht. Wir konnten in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Virologie der Universität Erlangen zeigen, dass MP1032 in in-vitro SARS-CoV-2-spezifische antivirale Eigenschaften hat und in präklinischen Entzündungsmodellen eine starke immunmodulatorische Wirkung ausübt. MP1032 hat somit das Potential, sowohl die Virusausbreitung im Körper zu bremsen als den Verlauf von COVID-19 positiv zu beeinflussen."

Die veröffentlichten Daten zeigen also, dass MP1032 eine vielversprechende Option für die Behandlung von COVID-19 darstellen könnte. MP1032 wurde bereits klinisch in einer chronisch-entzündlichen Indikation getestet. Bisher traten während der klinischen Entwicklung bei dreimonatiger, zweimal täglicher Verabreichung keine unerwünschten Arzneimittelwirkungen auf, was das hervorragende Sicherheitsprofil von MP1032 unterstreicht.