BERLIN (dpa-AFX) - Knapp die Hälfte der Menschen in Deutschland (49 Prozent) glaubt laut einer Umfrage, dass noch in diesem Jahr ein Impfstoff gegen das Coronavirus in Europa zugelassen wird. 41 Prozent der Befragten gehen nicht von dieser Entwicklung aus, wie eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov ergeben hat. Zehn Prozent der Befragten machten demnach keine Angaben.

42 Prozent der Teilnehmer gaben bei der Umfrage an, dass sie sich noch in diesem Jahr impfen lassen würden, falls ein Impfstoff zugelassen werden sollte. Unter Befragten ab 55 Jahren war die Bereitschaft mit 49 Prozent am höchsten. Bei den 18- bis 24-Jährigen sowie den 35- bis 44-Jährigen lag sie jeweils bei 33 Prozent. Über alle Altersgruppen hinweg würden sich 47 Prozent der Befragten in diesem Jahr nicht mehr impfen lassen./csd/DP/fba