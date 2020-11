Colombia Gold Symposium 2020 sorgt für Furore. Milliardär Eric Sprott steigt bei dieser Aktie ein und kauft gleich 10 Prozent der Unternehmensanteile. Das dürfte eine komplette Neubewertung dieser Rohstoffaktie auslösen.

London 24.11.2020 – Tenbagger-Report.de – Die kleine und junge kanadische Minengesellschaft MAX Resource (WKN: A2PT41 – ISIN: CA57772U3073 – Symbol: MXR Börsen: Frankfurt und Toronto) mit ihrem 100-prozentig eigenen Kupfer-Silber-Projekt CESAR im Nordosten Kolumbiens konnte einen weiteren Tag an den Börsen für Furore sorgen.

Gestern ging es an der Börse in Toronto mit den Kursen weiter über 3 Prozent nach oben. In Frankfurt kannten die Notierungen kein Halten und sprangen zeitweise über 15 Prozent nach oben.