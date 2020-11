Seite 2 ► Seite 1 von 5

Frankfurt am Main (ots) -- Die Weltwirtschaft wird sich weiter erholen, größter Unsicherheitsfaktorbleibt die Corona-Pandemie- Preiswerte, zyklische Aktien sollten besonders profitieren - die Verlierer derKrise holen auf- Gold glänzt nicht mehr: Industriemetalle sollten sich besser entwickeln alsEdelmetalleDas Jahr 2020 war ein Jahr voller Herausforderungen - auch für Anleger. DieCorona-Pandemie hat die Gesellschaft, die Weltwirtschaft und zeitweise auch dieKapitalmärkte hart getroffen. Wie es 2021 mit der Wirtschaft und an denFinanzmärkten weitergeht, werde weiterhin in hohem Maße davon abhängen, wie sichdie Corona-Pandemie entwickelt, betonen die Kapitalmarktexperten der DeutschenBank in ihrem Ausblick 2021, den sie heute in Frankfurt am Main vorgestellthaben. "Wir sehen aktuell mehr Chancen als Risiken", sagt Dr. Ulrich Stephan,Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden der Deutschen Bank. Die Börseblicke nach vorne und dürfte sich demnach weiter deutlich erholen. "Denn auchdie wirtschaftliche Erholung sollte sich nach dem schwierigen Winterhalbjahrfortsetzen. Die wohl schnellere Verfügbarkeit von Impfstoffen wird dieseEntwicklung sogar noch beschleunigen", ergänzt Stefan Schneider, Chefvolkswirtfür Deutschland bei Deutsche Bank Research. Doch es gebe zahlreiche Risiken,auch und vor allem wegen der noch immer steigenden Infektionen und den damitverbundenen Einschränkungen in vielen Ländern. Das mache Prognosen schwieriger.Trotzdem blicken die Experten der Deutschen Bank optimistisch ins kommende Jahr.Die derzeitigen Beschränkungen des gesellschaftlichen und wirtschaftlichenLebens würden zwar die Wirtschaft im Winterhalbjahr belasten, so Schneider."Aber selbst wenn sie verlängert werden, dürfte der Wirtschaftseinbruch längstnicht so stark sein wie im Frühjahr." Schneider erwartet, dass sich dieWirtschaft 2021 weiter erholt. "Die Weltwirtschaft erlebt derzeit den tiefstenEinbruch seit dem Zweiten Weltkrieg, aber der Ausblick auf 2021/22 hellt sichauf." Allerdings unter Vorbehalt: So blockieren gerade Ungarn und Polen dennotwendigen Beschluss zu den Corona-Hilfen der EU. Betroffen von dem Veto istneben den geplanten Corona-Wiederaufbauhilfen im Umfang von bis zu 750Milliarden Euro auch die mittelfristige EU-Haushaltsplanung. Diese umfasst fürdie nächsten sieben Jahre Mittel in Höhe von knapp 1,1 Billionen Euro. Insgesamtgeht es um ein Paket in Höhe von mehr als 1,8 Billionen Euro. Auch die genaueHöhe des nächsten erwarteten Konjunkturpakets in den USA ist derzeit noch offen.Stärkstes Wachstum seit JahrzehntenDie Corona-Pandemie hat die Wirtschaft hart getroffen. Das globale