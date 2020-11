JPMORGAN belässt DANONE auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Danone nach einer Investoren-Präsentation von 73 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In dieser Präsentation habe der Nahrungsmittelhersteller sich auf das Thema eigene Effizienz fokussiert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Sie sei nun vorsichtiger geworden und habe ihre Schätzungen gesenkt. Das Wassergeschäft etwa werde sich wohl langsamer erholen als bislang von ihr erwartet, schrieb sie unter anderem./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 18:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. DANONE Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de