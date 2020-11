Kanzlei Dr. Stoll & Sauer lehnt 16a Senat am OLG Stuttgart wegen Befangenheit ab / Diesel-Richter Dr. Fabian Richter Reuschle soll kaltgestellt werden

Lahr (ots) - Der Justizskandal rund um den Diesel-Richter Dr. Fabian RichterReuschle am Stuttgarter Landgericht erfasst jetzt auch das OberlandesgerichtStuttgart. Die Kanzlei Dr. Stoll & Sauer Rechtsanwaltsgesellschaft mbH lehnt mitSchreiben vom 4. November 2020 den kompletten 16a Senat aufgrund der Besorgnisder Befangenheit ab (Az. 16a U 186/19) - und das in 100 Verfahren. Es bestehenerhebliche Zweifel an der Neutralität des Vorsitzenden Richters Dr. Ziegler. DerZiegler-Senat hatte Reuschle am 1. Juli 2020 in einem Diesel-Verfahren gegen Daimler für befangen erklärt. Für Dr. Stoll & Sauer ist diese Entscheidung aufhöchst fragwürdige Weise zustande gekommen. Außerdem hat 16a-Richter Ziegler miteinem Telefonat dafür gesorgt, dass Richter Reuschle am Landgericht keineAbgasskandal-Fälle mehr zugeteilt bekommt. Er ist kaltgestellt - so wie es dieAutomobilindustrie wünscht. Für Dr. Ralf Stoll sind dies "erschütterndeNachrichten aus einem Gericht in Deutschland".Reuschle bringt Diesel-Abgasskandal trotzdem ans EuGH