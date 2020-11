Nagarro und Star Alliance setzen neue digitale Meilensteine

FRANKFURT, Germany, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen für Digital Engineering, und Star Alliance, die größte Luftfahrtallianz der Welt, verkünden zwei wichtige Meilensteine auf ihrem Weg zur digitalen Transformation: Eine verbesserte Benutzeroberfläche (UI) für die Flug- und Tarifsuche sowie ein einheitliches biometrisches Gesichtserkennungssystem. Diese beiden Vorhaben sind die neuesten Projekte, die in den sechs Jahren der Zusammenarbeit zur Verbesserung der Kundenansprache beigetragen haben.

Neue App ermöglicht übergreifendes Suchen & Buchen

In einer benutzerzentrierten und hyperpersonalisierten Welt ist es unerlässlich, einfache, intuitive und flexible Lösungen mit Kundenkontakt zu schaffen. Um Kunden die Anzeige von Flügen und Flugpreisen sowie die Flugreservierung zu ermöglichen, und dies übergreifend für alle 26 Fluggesellschaften, war eine Aktualisierung der mobilen Star Alliance Applikation notwendig.

Nagarro stellte sich dieser Herausforderung, eine integrierte Lösung für die Flug- und Tarifsuche anzupassen und zu verbessern, um das Reisesystem der Star Alliance zu verbessern. Mit Hilfe eines agilen Projektmanagements unter Einhaltung einer strikten Time-to-Market-Zeitvorgabe von 90 Tagen entwarf Nagarro die Benutzeroberfläche und schuf eine einfach zu bedienende, leistungsstarke Lösung, die eine schnelle Sortierung und Filterung ermöglichte. Ergebnis sind eine erfolgreiche Navigation und zielgenaue Such-Ergebnisse für den Kunden.

Biometrische Flughafenprozesse

Die Star Alliance hat ein einheitliches biometrisches Gesichtserkennungssystem realisiert, das für Check-in, Gepäckabgabe, Zugang zu Sicherheitsportalen, Lounge-Zugang und das Boarding von Flugzeugen an mehreren Flughafenstandorten für mehrere Fluggesellschaften eingesetzt werden soll. Passagiere können sich jetzt über die App einer teilnehmenden Mitgliedsgesellschaft anmelden, ein Selfie und einen Reisepass-Scan hochladen und dann ihre Identität durch biometrische Erkennungsdienste an einem teilnehmenden Flughafen auf Opt-in-Basis überprüfen. Für jeden teilnehmenden Flughafen oder jede teilnehmende Fluggesellschaft ist nur eine Registrierung erforderlich, was einen hygienischen, berührungslosen, papierlosen Prozess ermöglicht.