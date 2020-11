JPMORGAN belässt ENEL auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Enel anlässlich des Kapitalmarkttags auf "Overweight" mit einem Kursziel von 8 Euro belassen. Die im Zuge der Unternehmensstrategie 2023 bekannt gegebenen Ziele für die kommenden Jahre hätten seinen Erwartungen und jenen des Marktes entsprochen, schrieb Analyst Javier Garrido in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Aktienstory sei nun weniger risikobehaftet und zeige das Vertrauen des Managements in das Geschäftsmodell des Versorgers./ck/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2020 / 07:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2020 / 07:27 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Enel Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de