Videokonferenzen & Datenschutz - Sind Zoom und Teams wirklich alternativlos? (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Die deutsche DSGVO-konforme Videokonferenzlösung alfaview

punktet in Sachen Datenschutz und wird bereits von über 20.000 Institutionen mit

ca. 1 Million Nutzerinnen und Nutzer weltweit genutzt.



Multinationale Projekte, Tochterfirmen im Ausland, Mitarbeiter im Homeoffice -

in der Arbeitswelt sind kreative Lösungen für ein effizientes Zusammenarbeiten

gefragt. Immer mehr Anbieter bieten daher Videokonferenzlösungen für Unternehmen

an. Dass der Schutz personenbezogener Daten dabei nicht immer im Vordergrund

steht, ist inzwischen allgemein bekannt. Aus vermeintlichem Mangel an

Alternativen werden trotzdem oftmals Tools von US-amerikanischen Anbietern

verwendet. Doch ist das aus datenschutzrechtlicher Sicht überhaupt zulässig?









In der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union ist

festgelegt, dass personenbezogene Daten grundsätzlich nur dann in ein Drittland

übermittelt werden dürfen, wenn das betreffende Land für die Daten ein

angemessenes Schutzniveau gewährleistet. Dies kann entweder durch

Angemessenheitsbeschlüsse (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protecti

on/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_de) oder durch die

Verwendung von Standardklauseln und zusätzlichen Garantien der Verarbeiter

erreicht werden.



Bei der Nutzung bekannter Videokonferenzlösungen wie Zoom, GoToMeeting,



Nutzer in die USA übermittelt und dort verarbeitet. Dies können beispielsweise

Daten wie Namen, E-Mail-Adressen oder Standort sein, aber auch die Inhalte der

Videokonferenz - also das, was die Teilnehmenden via Audio, Video oder Text

kommunizieren. Bisher konnten solche Daten auf der Grundlage eines

Angemessenheitsbeschluss, des EU-US-Privacy-Shield, in die USA übertragen

werden.



Das Urteil Schrems II und seine Folgen



Mit dem Beschluss 2016/1250, dem Urteil Schrems II, erklärt der Europäische

Gerichtshof (EuGH) die Angemessenheit des vom EU-US-Privacy-Shield gebotenen

Schutzes für unzureichend, da durch die geltenden US-Gesetze das ausreichende

Datenschutzniveau nicht sichergestellt werden kann. So dürfen beispielsweise

Geheimdienste auf die Daten von Nicht-US-Bürgern zugreifen, ohne dass die

Betroffenen wirksame Rechtsmittel dagegen einlegen können. Aufgrund des

EuGH-Urteils steht seit Juli 2020 fest, dass ein Transfer personenbezogener

Daten in die USA auf Grundlage des Privacy-Shield nicht mehr zulässig ist.



Dieser Beschluss betrifft alle öffentlichen Stellen und Unternehmen, die Daten



