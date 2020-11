Ausschließlich grüne Vorzeichen sind heute bei Schaeffler zu erkennen. Denn die Aktie weist auf der Kurstafel ein kräftiges Plus von rund sieben Prozent aus. Damit kostet der Titel nun 6,60 EUR. Kommt hier jetzt wieder so richtig Schwung rein?

Diese Rallye lässt die mittelfristige Technik in besonderem Licht da stehen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund drei Prozent. Bei 6,80 EUR liegt dieses Hoch. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Rückenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Bei 6,19 EUR befindet sich diese Linie, womit langfristige Aufwärtstrends gelten. Schaeffler liefert damit heute wieder einmal einen Tag fürs Lehrbuch ab und belegt eindrucksvoll, dass die Kursfantasie in Aufwärtstrends quasi unbegrenzt ist.

Fazit: Wie es bei Schaeffler weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.