München (ots) - Das Finanzberatungsunternehmen Quarton International mitHauptsitz in München verkündet heute seine Umfirmierung und heißt ab sofortCowen ( http://www.cowen.eu ). Der europäische Teil von Cowen gehört zurinternationalen Full-Service-Investmentbank Cowen Inc. mit Hauptsitz in NewYork, die sich bereits 2018 an Quarton International beteiligte. DieVereinheitlichung der Marke ist der Beginn der vollständigen Integration deserfahrenen europäischen Beraterteams, das auf Mittelstandskunden in Europaspezialisiert ist. Cowen Inc. ist eine global agierende Plattform für InvestmentBanking und Kapitalmärkte.Mit Cowen Inc. als Mutterunternehmen und einem internationalen Netzwerk von mehrals 200 M&A-Partnern in den USA, Europa und Asien ist der europäisch agierendeTeil von Cowen nun in der Lage, seine zahlreichen nationalen wie internationalenKunden bei ihren strategischen Projekten noch besser zu unterstützen. Dabeibietet Cowen nicht nur eine ausgewiesene Sektor-Expertise in denzukunftsträchtigen Branchen Health Care & MedTech, Industrials & Robotics, TMT(Tech, Media, Telekommunikation), Consumer und Business Services, sondern auchZugang zu strategischen sowie zu Finanzinvestoren weltweit. Cowen Inc. ist alsFull-Service-Investmentbank in den Bereichen Investment Banking, Equity CapitalMarkets und Research tätig. Der Beratungsfokus der europäischen Einheit liegtauf M&A, Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen sowie auf Börsengängen füreuropäische mittelständische Unternehmen und Wachstumsunternehmen sowie derenEigentümer: Unternehmer, Finanzinvestoren und Family Offices.Andreas Kinsky, Co-Gründer von Quarton International und Partner, Mergers &Acquisitions, kommentiert den Schritt wie folgt: "Erst Blue Corporate Finance,dann Quarton International, jetzt Cowen - wir haben uns kontinuierlichweiterentwickelt, um unser Angebot für unsere Kunden stetig zu verbessern. MitCowen haben wir nicht nur ein neues Zuhause gefunden, sondern auch einen starkenPartner, der unseren ausgeprägten Unternehmergeist und unsere Unternehmenskulturteilt. Mit der Bündelung unserer Kräfte haben wir eine größere Reichweite undMarktpräsenz, die unseren Kunden direkt zugutekommt.""Cowens rasantes Wachstum ist geprägt von dem Einsatz für dynamische Firmen, diedie globale Wirtschaft antreiben. Indem wir uns 2018 an Quarton Internationalbeteiligt haben, haben wir unsere Fähigkeit, Wachstumsunternehmen undeuropäische Mittelstandskunden zu beraten - insbesondere für diePrivate-Equity-Branche und Family Offices -, deutlich erweitert. Außerdem sindwir mit der global agierenden Beratungsdienstleistung in der Lage, Zugang zu