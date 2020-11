Cypress Development meldet weitere positive metallurgische Ergebnisse aus dem Lithiumprojekt Clayton Valley in Nevada

24. November 2020, Vancouver, BC - Cypress Development Corp. (TSX-V: CYP) (OTCQB: CYDVF) (Frankfurt: C1Z1) („Cypress“ oder „das Unternehmen“) meldet den Abschluss zusätzlicher metallurgischer Untersuchungen nach Veröffentlichung der positiven Vormachbarkeitsstudie (PFS) für das zu 100 % unternehmenseigene Lithiumprojekt Clayton Valley im US-Bundesstaat Nevada. Die Untersuchungen wurden in den Einrichtungen von Continental Metallurgical Services in Montana bzw. von NORAM Engineering in British Columbia in Vorbereitung auf das Pilotanlagenprogramm des Unternehmens, wie in der PFS beschrieben, durchgeführt.