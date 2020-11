Transatlantische Beziehungen nach Biden-Sieg: Barings-Chefstratege sieht überraschende Stärke Europas

„Friedrich Nietzsche, Kelly Clarkson und Ursula von der Leyen sind sich einig: Was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Der deutsche Philosoph des 19. Jahrhunderts, das amerikanische Pop-Idol und die Präsidentin der Europäischen Kommission haben alle verstanden, dass Widrigkeiten oft die Widerstandskraft stählen und die Entschlossenheit wachsen lassen – wie im Fall der Europäischen Union. Die Entscheidung Großbritanniens, sich zurückzuziehen, wirkte wie der Beginn einer Auflösung des schwerfälligen und oft inkohärenten politischen Projekts. Dann kam mit der Wahl von Donald Trump, der Europa als „Feind“ in Handelsfragen bezeichnete, ein weiterer Schlag. Aber die EU-Institutionen überlebten nicht nur, sie gediehen in den vergangenen fünf Jahren auch unter Druck.

Die Brexit-Verhandlungen sind ein Zeichen für das neu gewonnene Vertrauen Europas. Auch wenn die wechselnden britischen Regierungschefs in ihren unzusammenhängenden Bemühungen um bessere Austrittsbedingungen um sich schlugen, haben die 27 verbleibenden Mitgliedstaaten der EU unerschütterlich an dem Grundprinzip festgehalten, dass Großbritannien nicht aus ihrem Club austreten und die gleichen Vorteile einer Mitgliedschaft erwarten könne. Es besteht die Wette, dass Premierminister Boris Johnson in letzter Minute nachgeben werde, um einen chaotischen Übergang zu vermeiden, der neue Grenzkontrollen, Strafzölle und technische Vereinbarungen über alles von Flugreisen bis zur Verteilung von COVID-19-Impfstoffen erfordern würde.

Europa dürfte sich schon bald der nächsten neuen Herausforderung zuwenden: Einem Amerika, das sagt, es wolle seine Rolle als Führer des Atlantischen Bündnisses zurückerobern, wobei sich Europas Spitzenpolitiker fragen, was das bedeutet.