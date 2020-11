Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (EBRD) emittiert erstmals einen inflationsgebundenen Green Bond in USD

Isabelle Laurent, stellv. Treasurer & Leiterin Kapitalmarktfinanzierung EBRD:"Die EBRD hat 2010 ihren ersten Green Bond aufgelegt. Seitdem haben wir durch110 Anleiheemissionen in 13 verschiedenen Währungen 7,1 Milliarden Euroaufgenommen. Diese Emission war unsere zwölfte auf USD lautende Green BondEmission und der erste auf USD lautende Green Transition Bond (GTB). Die GTBswurden 2019 eingeführt und bieten die Möglichkeit, Investitionen inSchlüsselsektoren der Wirtschaft zu finanzieren, die heute stark von derVerwendung fossiler Brennstoffe abhängig sind, und ermöglichen so den Übergangzu kohlenstoffarmen und ressourcenschonenden Unternehmen. Wir freuen unsaußerordentlich, dass wir die Anlageziele der Deutsche Oppenheim durch eineTransaktion erreichen konnten, die auch stark mit ihren institutionellen Wertenzur Unterstützung einer umweltverträglichen Entwicklung übereinstimmt."Mit ihrem Investment baut die Deutsche Oppenheim Family Office AG, eines derführenden europäischen Multi-Family-Offices, ihr langjähriges nachhaltigesEngagement aus: Der erfolgreiche Nachhaltigkeits-Fonds "FOS Rendite undNachhaltigkeit" - der von der Deutsche Oppenheim beraten wird - wurde bereits2009 aufgelegt. Die Deutsche Oppenheim hat somit eine lange Tradition in derumsichtigen Verwaltung ihrer beratenen Portfolios im Einklang mit den Zielen vonMandanten, denen Nachhaltigkeit wichtig ist. Die Integration nachhaltigerESG-Kriterien in den Anlageprozess durch einen strengen Best-in-Class-Ansatzsowie der Ausschluss kontroverser Praktiken haben diesen Fonds zu einemErfolgsmodell gemacht. Stefan Rädler, Portfoliomanager der Deutsche Oppenheim,dazu: "In diesem Zusammenhang war die Möglichkeit, eine langfristigeUSD-inflationsgebundene Schuldverschreibung von einem herausragenden,supranationalen Emittenten mit AAA-Rating wie EBRD zu kaufen, perfekt für unsereInvestitionsanforderungen. Grüne Anleihen spielen eine wichtige Rolle bei derFörderung positiver Klima- und Umweltergebnisse. Wir freuen uns, mit der EBRDzusammenarbeiten zu können, um Wachstum und Innovation auf dem Markt für grüneAnleihen voranzutreiben."Cristina Lacaci, Leiterin von Sustainability Bonds, EMEA, Morgan Stanleyergänzt: "Diese Transaktion zeigt den innovativen Ansatz und das Engagementzweier engagierter Institutionen wie der EBRD und der Deutsche Oppenheim FamilyOffice AG für eine umweltverträgliche Entwicklung. Der Erlös der Emission wirdzur Unterstützung spezifischer Projekte im Rahmen des Green TransitionBond-Programms der EBRD verwendet. Dies unterstreicht den Fokus sowohl derInstitute als auch von Morgan Stanley bei der Unterstützung von Investitionenund Kunden beim Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft."Über die Deutsche Oppenheim:Die Deutsche Oppenheim Family Office AG mit Standorten in Grasbrunn bei München,Frankfurt, Hamburg und Köln ist ein vermögensverwaltendes Multi Family Officeund als solches einer der führenden Anbieter in Europa. Das Family Officebetreut komplexe Familienvermögen ganzheitlich. Das Unternehmen gehört zumGeschäft mit Vermögenskunden (Wealth Management) der Deutschen Bank und bietetneben umfassenden Family-Office-Dienstleistungen auch individuelleVermögensverwaltungsmandate für größere Investitionssummen an. Daneben ist sieauch Initiatorin und Anlageberaterin für drei Multi-Asset-Publikumsfonds(FOS-Fonds) der DWS Investment GmbH.Pressekontakt:Ralf-Dieter BrunowskyBrunoMedia GmbHTel.: +49 (0) 170 4621440Office: +49 (0) 6131 9302830mailto:brunowsky@brunomedia.deMartinsstraße 1755116 Mainzhttp://www.brunomedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/111632/4772518OTS: Deutsche Oppenheim Family Office AG