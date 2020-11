Disclaimer

DAX – Weiter in der Handelsspanne Der DAX® gab in der zweiten Handelshälfte deutlich nach und beendete den Handel in der Nähe des Tagestiefs um 13.130 Punkte. Heute Vormittag geht es dann schon wieder eine Etage höher – der Index handelt wieder im Bereich um 13.250 Punkte. Die …