Trotz der weit verbreiteten Klimadiskussion ist das Auto für viele Menschen in

Deutschland weiterhin eines der wichtigsten Fortbewegungsmittel. Zu Beginn

dieses Jahres zählte Deutschland 47,7 Millionen zugelassene Personenkraftwagen.

Das ist ein Anstieg um mehr als eine halbe Million Fahrzeuge im Vergleich zum

Jahr 2019 [1]. Gemessen an der Einwohnerzahl besitzt mehr als jeder zweite

"Für Deutschlands großen Karambolage-Atlas werten unsere Datenanalytiker allezwei Jahre die Schadenentwicklung der Kunden aus. Für diese Studie konnten wirmehr als 270.000 Kfz-Schäden bis in die Tiefe analysieren und daraus einrepräsentatives Abbild für Deutschland entwickeln: für jedes Bundesland, jedenLandkreis, jede Stadt und viele Stadtteile der Metropolen. Auch sehen wir,welche Art von Schäden in unterschiedlichen Dimensionen, wie Automarke,PS-Klasse oder Jahreszeit, auftreten. Viele interessante Erkenntnisse, dieunsere Kunden für ihre eigene Sicherheit nutzen können", sagt Giovanni Liverani,Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG.Deutschlands großer Karambolage-Atlas 2020 macht deutlich, dass es trotz neuerAssistenzsysteme zur Erhöhung der Sicherheit weiterhin häufig im Straßenverkehrkracht. 2019 hatte jeder elfte Fahrzeughalter einen Kfz-Schaden(Schadenhäufigkeit von 9,1 Schäden pro 100 Fahrzeughalter). Diedurchschnittlichen Schadenkosten in Deutschland liegen bei rund 2.350 Euro [2].Zum Vergleich: 2017 war zwar noch jeder Neunte betroffen (Schadenhäufigkeit von11,7 Schäden pro 100 Fahrzeughaltern), die Schadenshöhe war mit 2.300 Euro2 imSchnitt etwas geringer. Allerdings verursacht mittlerweile gut jeder dritteSchaden Kosten in Höhe von über 2.500 Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2017 war nurjeder Vierte von einem vergleichbar teuren Schaden betroffen. Der Anteil derSchäden in diesem Bereich ist seit 2017 zudem um mehr alsfünf Prozentpunktegestiegen."Es sind immer mehr Autos mit Assistenzsystemen und technischen Hilfsmitteln aufunseren Straßen unterwegs. Entsprechend werden viele der kleineren Unfälle,beispielsweise beim Ein- und Ausparken, verhindert. Entsteht dann aber doch einSchaden, sorgen die Reparaturen der teuren Hilfsvorrichtungen für höhere