Gewinner der „IMTA Mountain Tourism Awards" bekanntgegeben

GUIYANG, 24. November 2020 /PRNewswire/ -- Am 18. November 2020 fand in Guiyang in der chinesischen Provinz Guizhou die IMTA Annual Conference statt. Höhepunkt der Veranstaltung war die Verleihung des „IMTA Mountain Tourism Awards" 2020. Die Organisation des Events übernahm die International Mountain Tourism Alliance (IMTA). Zu den Themen zählten die Internationalisierung, die Einhaltung hoher Qualitätsstandards und die neusten Innovationen im Kulturtourismus. Der Preis stellt die erste Auszeichnung ihrer Art in diesem Tourismussektor dar.

Bei der Eröffnungszeremonie der Konferenz hielt der IMTA-Vorsitzende und ehemalige Premierminister Frankreichs Dominique de Villepin eine Rede. Sein Vortrag wurde per Video übertragen, weil de Villepin aufgrund der COVID-19-Pandemie nicht an der Veranstaltung teilnehmen konnte. Er hob dabei die Bedeutung von Innovationen im Tourismus hervor und meinte, der Bergtourismus müsse zur Entwicklung der lokalen Bevölkerung beitragen. Außerdem wies er darauf hin, dass der Tourismus dem sozialen Fortschritt und dem wirtschaftlichen Wachstum der Region dienen müsse. Darauf folgten Schlüsselvorträge vieler weiterer Redner, darunter Zhu Shanzhong, Vorstand der UN-Weltorganisation für Tourismus (UN World Tourism Organization, kurz UNWTO), Chen Dehai, Generalsekretär des ASEAN-China Center und Mahendra Bahadur Pandey, der nepalesische Botschafter in China. Alle Redner brachten ihre hohen Erwartungen an die Konferenz zum Ausdruck, während sie das große Potenzial des Bergtourismus unterstrichen.