Daimler versucht sich derzeit über einen mehrjährigen Abwärtstrend hinwegzusetzen und scheint damit auch Erfolg für sich verbuchen zu können. Allerdings befindet sich das Wertpapier zeitgleich in einem markanten Widerstandsbereich zwischen 53,50 und rund 60,00 Euro. Dieser könnte die Akte demnächst merklich ausbremsen und in eine wohlverdiente Konsolidierung schicken. Entscheidender ist jedoch das potenzielle Kaufsignal, welches sich in dieser Woche nur zu deutlich abzeichnet.

Ende der Fahnenstange

Die Aufwärtsdynamik der letzten Wochen ist beeindruckend, allerdings begrenzt der Widerstandsbereich zwischen 53,50 und 60,00 Euro ein Weiterkommen in der Daimler-Aktie. Daher sollten ab spätestens 60,00 Euro Rücksetzer zurück auf das Ausbruchsniveau um 53,50 Euro zwingend einkalkuliert werden. Übergeordnet allerdings zeichnet sich ein größeres Kaufsignal auf mittelfristiger Basis ab, dass im weiteren Verlauf Gewinne an rund 75,00 Euro bereithalten könnte. Long orientierte Investoren können hierzu auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN KB91TU zurückgreifen, müssen jedoch beim Zeithorizont einige Monate für das mittelfristige Kaufsignal einplanen. Sollte es jedoch zu einem nachhaltigen Abschlag unter grob 52,00 Euro kommen, kämen sofortige Abschläge auf rund 50,00 Euro ins Spiel. Darunter findet die Daimler-Aktie um 44,00 Euro eine weitere große Unterstützung vor.