FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag von der wieder zunehmenden Risikofreude der Anleger profitiert. Der deutsche Leitindex notierte am Nachmittag 1,05 Prozent höher bei 13 264,27 Punkten. Der MDax der 60 mittelgroßen Werte sank hingegen um 0,13 Prozent auf 28 960,72 Zähler. Für den EuroStoxx 50 ging es um rund 1,2 Prozent nach oben.

Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Absturz in der Corona-Krise kräftiger in Schwung gekommen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum zweiten Quartal um 8,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Nach vorläufigen Daten war die Behörde von einem Plus von 8,2 Prozent ausgegangen. Das Ifo-Geschäftsklima fiel hingegen im November angesichts des neuen Lockdowns, hielt sich aber etwas besser als befürchtet.