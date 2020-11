Feature: Vorrang für die Umweltpolitik sorgt für Umbau der Investmentindustrie

Tating (ots) - Mit dem neuen US-Präsidenten Joe Biden gewinnen Umwelt- und Klimapolitik an Gewicht. Weite Teile des Biden-Harris-Programms beschreiben die Pläne für den ökologischen Umbau - in der Energieversorgung, in der Landwirtschaft, aber auch in der gesamten Gesellschaft. Der Effekt wird weltweit zu spüren sein, viel Geld wird benötigt, staatliches wie privates. Für die Finanzindustrie bedeutet das einen tiefgreifenden Umbau - mit Chancen und Risiken für Anleger.



Die USA werden grüner werden, die Demokraten stehen für Klimaschutz und den Ausbau erneuerbarer Energien. "Das eröffnet abseits der ausgetretenen Investmentpfade interessante, risikoarme Anlagechancen für Investoren", sagt Ivan Mlinaric, Geschäftsführer der Quant.Capital Management GmbH. Vor allem grüne Infrastruktur wird zu einem der wichtigsten Treiber der wirtschaftlichen Erholung weltweit. So rief der Internationale Währungsfonds die Staaten dazu auf, in diesen Bereich zu investieren. Auf diese Weise ließe sich das Wirtschaftswachstum weltweit anschieben. "Der Investitionsbedarf bei grüner Infrastruktur, vor allem bei der Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen, ist gewaltig", sagt Mlinaric. Um das Klimaziel einer unter zwei Grad Celsius liegenden globalen Erwärmung erreichen zu können, müssen jedes Jahr 3,2 Billionen US-Dollar investiert werden - und das von heute an bis zum Jahr 2050.

Die gesetzlichen Vorgaben scheinen dabei klar: ESG-Kriterien sollen weithin Einzug halten in die Bewertung von Geldanlagen, bei der zusätzlich zu den Faktoren Risiko, Rendite oder Liquidität auch die Bewertung der Nachhaltigkeit einer Anlage kommt. Hier aber ist die Datenlage uneinheitlich: "Noch vor einigen Jahren war es schwierig, überhaupt Daten zu finden", sagt Sascha Werner, Portfoliomanager bei Moventum AM. "Heute gibt es eine Vielzahl von ESG-Ratings, die allerdings zu sehr unterschiedlichen Einschätzungen kommen." Es sei bereits heute eine Marktbereinigung bei den Anbietern von ESG-Ratings zu sehen und daher möglich, dass sich in einiger Zeit ein Marktstandard herausbilde. "Wahrscheinlicher aber ist, dass sich einige Anbieter am Markt halten werden, wie das auch bei den klassischen Ratingagenturen der Fall ist", sagt Werner. In diesem Fall wird es notwendig sein, die Fakten und ihre Interpretation zu kennen. Dann lassen sich die Ratings nach einer eigenen Systematik in die persönliche Anlageentscheidung mit einbeziehen.