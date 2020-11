Globale Immobilien-Investmentplattform von BentallGreenOak erhält hohe Auszeichnungen beim 2020 Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) - Meilenstein 10-jähriger Führungsarbeit

Der BGO Diversified US Property Fund konnte seine Führungsposition seit 2019 beibehalten mit Platz 1 im U.S. Diversified, Core Peer Group, Platz 2 insgesamt in allen Teilen Amerikas, Diversified Sector, und Platz 4 weltweit für Diversified, Non-listed, Core Peer Group. Das Sun Life General Account erzielte sein bisher bestes Ergebnis mit Platz 2 in Kanada und Platz 6 weltweit in der Diversified, Non-listed, Core Peer Group. Der Prime Canadian Fund setzte seine Tradition in der Gruppe der Top 3 fort mit Platz 3 in Kanada für seine Peergroup. Prime erhielt zudem den Sector-Leader-Award für Developments, in der Kategorie Diversified - Office/Residential, Non-Listed. Im ersten Jahr der Teilnahme am GRESB unter BGO verbesserte der West End of London Property Unit Trust (WELPUT) seine Position auf den 3. Platz in der Kategorie UK Office: Corporate, Value-Added Peergroup und Platz 8 weltweit in der Gruppe Office, Non-listed.

„Bei uns gehört Nachhaltigkeit zu den Leitgrundsätzen unseres Ansatzes für Unternehmensverantwortung und sie bietet eine enorme Wachstumschance für unsere Kunden. Dies zeigt sich in den Ergebnissen, die wir in diesem Jahr bei GRESB erzielen konnten“, so Sonny Kalsi, Chief Executive Officer von BentallGreenOak. „BGO-Mitarbeiter in der ganzen Welt engagieren sich für kontinuierliche Innovation und die Erkundung ungenutzter Chancen, um mithilfe des erstklassigen ESG-Programms Wert für unsere Kunden zu schaffen. Wir freuen uns darauf, weiter auf die in diesem Jahr erzielten Erfolge aufzubauen.“