Als Dank für außergewöhnliche Leistung: Vonovia zahlt Belegschaft Corona-Prämie



Bochum, 24.11.2020. Vonovia zahlt ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Dezember eine Corona-Prämie von 1.500 Euro und nutzt so den vom Gesetzgeber maximal zulässigen Rahmen einer steuer- und sozialversicherungsfreien Prämie aus.



Vonovia hat bereits zu Beginn der Pandemie Mieterinnen und Mieter bei wirtschaftlichen Problemen durch Corona schnell und unkompliziert unterstützt und zeitweise ganz auf Mieterhöhungen verzichtet. Darüber hinaus hat das Wohnungsunternehmen bei Mieterinnen und Mietern, die älter als 70 Jahre alt sind, angerufen und ihnen Hilfe, zum Beispiel beim Einkaufen, angeboten.



Zudem konnte Vonovia Instandhaltungen und Modernisierungen, den Neubau sowie die Bewirtschaftung in gewohnter Qualität weiterführen. Auch der Kundenservice konnte durch einen schnellen Umzug ins Home-Office seine Erreichbarkeit lückenlos aufrechterhalten.



"Ohne den Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, insbesondere der Handwerkerinnen und Handwerker, der Objektbetreuerinnen und Objektbetreuer sowie der Kolleginnen und Kollegen im Kundenservice wäre dies alles nicht möglich gewesen", sagt Vorstandsvorsitzender Rolf Buch. "Deshalb hat sich der Vorstand entschieden, sich mit einer Prämie bei der Belegschaft für die außergewöhnliche Leistung zu bedanken."



Gleichzeitig appelliert Rolf Buch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weiterhin umsichtig zu sein und aufeinander zu achten. "Wir müssen die Hygiene- und Abstandsregeln weiterhin konsequent einhalten, um die Ausbreitung des Virus wieder einzudämmen. Ich bin sicher, dass uns das gelingen wird und wir mit einem möglichen Impfstoff gegen das Coronavirus mehr und mehr zur Normalität zurückkehren können."



