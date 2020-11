Was treibt Autos in Zukunft an? VCD Faktencheck zu alternativen Antrieben und Kraftstoffen

Berlin (ots) - Das Rennen um den Antrieb der Zukunft läuft. Batterieantrieb,Plug-In-Hybride, Brennstoffzelle oder flüssige Kraftstoffe - VCD Faktenchecknimmt Vor- und Nachteile unter die LupeDas Ende des Verbrennungsmotors ist in Sicht: Schweden, Norwegen, Großbritannienund andere Länder wollen nach 2030 keine neuen Benziner und Diesel mehrzulassen. In Kalifornien sollen ab 2035 keine Autos mit Verbrenner-Motor mehrverkauft werden. Doch was treibt uns künftig an? Batterieantrieb,Plug-In-Hybride, Brennstoffzellen oder flüssige Kraftstoffe auf Basis vonBiomasse und Strom - was eignet sich am besten, um den Autoverkehr emissionsfreizu machen? Der ökologische Verkehrsclub VCD hat alle Optionen in einemFaktencheck geprüft und gibt Verbraucherinnen und Verbrauchern Orientierung.