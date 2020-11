Markausblick 2021: UBS Asset Management sieht fünf potenzielle Überraschungen

Barry Gill, Head of Investments bei UBS Asset Management, sagte dazu: „Ohne Zweifel haben wir eine tiefgreifende Rezession und einen damit einhergehenden Bärenmarkt erlebt, von dem aber nicht alle Sektoren gleichermaßen betroffen waren und sind. Während viele Unternehmen ums Überleben kämpfen, ging es manchen Wirtschaftszweigen nie besser als heute, was zu einer unglaublichen Streuung von Aktienrenditen und Kreditspreads geführt hat. Und die Erholung am Aktienmarkt sollte uns alle daran erinnern, dass der Abzinsungssatz bei der Bewertung von Aktien eine ebenso große Rolle spielt wie die Unternehmensgewinne.“

Evan Brown, Head of Multi-Asset Strategy, bemerkte dazu: „Für das Jahr 2021 erwarten wir, dass sich der Aufschwung fortsetzen und selbsttragender werden wird, während die neuesten Innovationen in der Medizin eine Normalisierung der Konjunktur im privaten Sektor ermöglichen. Allerdings werden Anleger wegen negativer Realzinssätze in den Industrieländern, die wahrscheinlich 2021 und darüber hinaus bestehen bleiben werden, größere Anstrengungen unternehmen müssen, um Rendite zu generieren.“