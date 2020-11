USA Häuserpreise steigen in Rekordtempo - FHFA Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.11.2020, 15:33 | 55 | 0 | 0 24.11.2020, 15:33 | NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA geht der Höhenflug der Häuserpreise weiter. Der FHFA-Hauspreisindex ist im September im Vergleich zum Vormonat um 1,7 Prozent gestiegen, wie die Federal Housing Finance Agency (FHFA) am Dienstag in New York mitteilte. Am Markt war im Schnitt nur mit einem Zuwachs um 0,8 Prozent gerechnet worden. Für das dritte Quartal meldete die FHFA einen Anstieg der Hauspreise um 3,09 Prozent im Quartalsvergleich. Dies ist der stärkste Zuwachs, den die Agentur bisher ermittelt hat. Der US-Häusermarkt profitiert von Auswirkungen der Corona-Krise. In den vergangenen Monaten haben sich viele Menschen entschieden, die Zentren von größeren Städten wie New York zu verlassen und Häuser im Umland zu kaufen. Die Corona-Pandemie hat die Preisentwicklung auf dem amerikanischen Hausmarkt also eher gestützt als belastet. Im September lagen die Hauspreise laut FHFA-Daten um 9,1 Prozent höher als im September 2019. Die FHFA ist die Aufsichtsbehörde für die in der Finanzkrise verstaatlichten Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac. Bei der Index-Berechnung werden die Verkaufspreise von Häusern verwendet, deren Hypotheken von den Agenturen gekauft oder garantiert worden sind./jkr/bgf/he



