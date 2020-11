Lehren aus dem COVID-Jahr, US-Wahlen & das Krisen-"Playbook" | EMD-Fondsmanager Peter Marber im Exklusiv-Interview

e-fundresearch.com: Joe Biden wird am 20. Januar 2021 als 46. Präsident der Vereinigten Staaten vereidigt: Was bedeutet Bidens Wahlsieg für die heterogene Gruppe der Schwellenländer und insbesondere für das Emerging Markets Anlageuniversum?

Peter Marber: Es wird davon abhängen, ob die Demokraten mit der sogenannten “Blauen Welle” die Oberhand im Senat gewinnen können. Dies wird durch die Stichwahlen in dem Bundesstaat Georgia entschieden. Wenn die Demokraten erfolgreich sind, können wir erwarten, dass sich das globale Wachstum wieder beschleunigt - mit großen fiskalischen Anreizen in den USA zur Bekämpfung von COVID-19, sowie der Möglichkeit einer Version des „Green New Deal“. Dies könnte sowohl zu einer steileren US-Renditekurve führen, als auch den weltweiten Handel und die Nachfrage nach Rohstoffen ankurbeln. Das wäre meiner Meinung nach für Risikoaktiva aus Schwellenländern wie Devisen, Kredite und Aktien von Vorteil. Wenn die Republikaner Ihre Stellung im Senat halten können, denke ich, dass die Märkte von Washington mehr Stillstand erwarten. Dies könnte langfristig zu einem langsameren Wachstum und niedrigeren Zinssätzen führen. Wir denken, dass sich die Renditedifferenzen in diesem Umfeld weiter komprimieren, aber es auch zu zusätzlichen Umschuldungen für schwächere EM-Staatsanleihen kommen kann. Die Länderauswahl wäre in diesem letzteren Szenario von entscheidender Bedeutung.

e-fundresearch.com: 2020 war in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr: Was hat Ihnen dieses Jahr persönlich gelehrt?