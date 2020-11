Formycon verlängert Vertrag von COO Glombitza

Formycon hat die Bestellung des bisherigen Chief Operating Officers (COO) Stefan Glombitza verlängert. Der Vertrag des Managers läuft nun bis Ende 2024. „Damit würdigt das Kontrollgremium die hervorragende Arbeit des Formycon-Managers in den vergangenen Jahren und sorgt für die notwendige Kontinuität an der Unternehmensspitze”, so Formycon am Dienstag.Glombitza leitet seit dem 1. Oktober 2016 als COO die operativen ...