Notice to Extraordinary General Meeting

Onsdag, den 16. december 2020 kl. 10.00

Som følge af COVID-19 situationen opfordrer bestyrelsen alle aktionærer til at undlade fysisk fremmøde og i stedet benytte sig af brevstemmer med følgende dagsorden:

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve



Det fuldstændige forslag er som følger:

Ad 1: Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede konvertible gældsbreve

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen en bemyndigelse til indtil den 16. december 2025, ad én eller flere gange, at optage lån ved udstedelse af konvertible gældsbreve. Forslaget er motiveret af behovet for at udvide Selskabets finansieringsløsninger forud for en foranstående refinansiering af lån på DKK 4.200.000, der udløber 31. december 2020. Selskabet afsøger pt. en række forskellige muligheder, og i en af de løsningsmodeller, som selskabet pt. undersøger, er der fra långiver stillet krav om, at lånet ydes som et konvertibelt gældsbrev samt, at en eller flere fra selskabets ledelse eller bestyrelse selv tegner en del af lånet.

Forslaget indebærer, at der bliver indsat et nyt afsnit 7 i vedtægterne med følgende ordlyd:

”7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til indtil 16. december 2025 uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til DKK 10.000.000 mod udstedelse af konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. Tegnings- og konverteringsprisen fastsættes af bestyrelsen som markedsprisen på tidspunktet for konvertering eller som en pris svarende til eller over markedsprisen på tidspunktet for beslutningen om at udstede de konvertible gældsbreve. Markedsprisen udgør den gennemsnitlige børskurs (slutkurs) på selskabets aktier de 3 børsdage forud for den dag, hvor beslutning træffes om henholdsvis udstedelse af de konvertible obligationer eller kapitalforhøjelsen, dog mindst kurs pari. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen.