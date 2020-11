In Wiesbaden-Erbenheim hat Traumhaus ein Projekt an die Nassauische Heimstätte Wohnstadt (NHW) verkauft. Der Bauabschnitt umfasst insgesamt 48 Wohnungen, davon werden 21 Einheiten gefördert. Es handelt sich bei dem Verkauf um einen Forward Deal. Der Bau wird erst im zweiten Halbjahr 2021 starten. Das Verkaufsvolumen liegt bei 13,7 Millionen Euro.Schon 2019 hat Traumhaus die beiden ersten Bauabschnitte des Wiesbadener Projekts an ...