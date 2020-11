Foto: finanzbusiness "Sofort das ganze Rechenzentrum in die Cloud heben zu wollen, ist keine gute Idee", sagt Gerrit Bojen von KPMG Nachrichtenquelle: Finanz Business 20 | 0 | 0 24.11.2020, 16:15 | Immer mehr Banken gehen in die Cloud - doch zwischen großen Ankündigungen und kleinen Pilot-Projekten bleibt der Weg in die neue IT-Welt steinig. FinanzBusiness sprach mit zwei KPMG Experten über Fallstricke und Chancen.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer