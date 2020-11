^ DGAP-News: Bee Vectoring Technologies International Inc. / Schlagwort(e): Research Update Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies tritt in eine neue Phase ein, um das Umsatzwachstum im Jahr 2021 zu beschleunigen

Bee Vectoring Technologies International Inc.: Bee Vectoring Technologies tritt in eine neue Phase ein, um das Umsatzwachstum im Jahr 2021 zu beschleunigen

24.11.2020 / 16:33

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Bee Vectoring Technologies tritt in eine neue Phase ein, um das Umsatzwachstum im Jahr 2021 zu beschleunigen



Mississauga, Ontario (Kanada) und Sacramento, Kalifornien (USA) (24. November 2020) - Bee Vectoring Technologies International Inc. (das "Unternehmen" oder "BVT") (CSE: BEE) (OTCQB: BEVVF) (CVE: BEE) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seine kurzfristige Ausrichtung intensivieren wird, um das Umsatzwachstum im Jahr 2021 zu beschleunigen und um sich in der kommenden Vegetationsperiode auf Vertrieb und Marketing in Schlüsselregionen zu konzentrieren. Die langfristige Strategie und die langfristigen Ziele des Unternehmens stimmen weiterhin mit den bisherigen Leitlinien überein.

"In den letzten Jahren haben wir die bedeutenden Vorteile gezeigt, die unser natürliches Präzisionslandwirtschaftssystem den Farmern bietet. Seit wir nach Erhalt der EPA-Zulassung im August 2019 in die Vermarktungsphase unseres Geschäfts eingetreten sind, haben wir in den gesamten USA erhebliche Fortschritte erzielt. Dies konnten wir durch die Anwendung unserer Technologie durch die Farmer auf zunehmend größeren Anbauflächen für die kommende Vegetationsperiode im Vergleich zur vergangenen Saison demonstrieren", sagte Ashish Malik, CEO der Bee Vectoring Technologies. "Wir sind jetzt in eine neue und sehr aufregende Phase in der Entwicklung unseres Geschäfts eingetreten, in der wir eine sehr große und unmittelbar bevorstehende Chance vor dem Unternehmen sehen, die uns eine weitere Beschleunigung unserer Vertriebs- und Marketingbemühungen ermöglicht, um unsere Präsenz am US-Agrarmarkt zu nutzen und weiter zu festigen."