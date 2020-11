PSI liefert Redispatch-Lösung 2.0 an Netzbetreiber ENERVIE Vernetzt / PSIsaso/DSO erfüllt erweiterte Prozessanforderungen nach NABEG 2.0

Berlin (ots) - Die ENERVIE Vernetzt GmbH, der regionale Verteilnetzbetreiber inSüdwestfalen, hat die PSI Software AG mit der Implementierung der LösungPSIsaso/DSO beauftragt. Damit kann Enervie Vernetzt umfangreiche Prognosen undPlanungsdaten zusammenfassen, zukünftige Netzzustände prognostizieren und dieerweiterten Anforderungen an den Redispatch-Prozess aufgrund der Novelle desNetzausbaubeschleunigungsgesetzes (NABEG 2.0) verlässlich zum 1. Oktober 2021umsetzen.Das PSI-System für "Security Assessment and System Optimization" (SASO) ist einevom Leitsystem unabhängige, modulare Anwendung für Verteilnetzbetreiber. Damitkönnen diese sich an Planungs- und Prognoseprozessen des neuenRedispatch-Regimes beteiligen und durch eine bewährte Netzzustandsprognose miteiner optimalen Maßnahmenauswahl und -dimensionierung die Auswirkungen imeigenen Netz transparent und effizient gestalten.