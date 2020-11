Bereits seit geraumer Zeit begleiten wir das Industriemetall bei seiner überaus robusten Vorstellung.

Bereits seit geraumer Zeit begleiten wir das Industriemetall bei seiner überaus robusten Vorstellung. Nun bahnt sich bei Kupfer eine weitere Weichenstellung an.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 31.10. hieß es unter anderem „[…]Kupfer profitiert weiterhin von der nach wie vor robusten Angebots-Nachfrage-Relation. Das Ganze wurde zuletzt zudem von über den Erwartungen liegend veröffentlichten Konjunkturdaten sowie der um sich greifenden Impfstoffhoffnung begleitet. So kam unter anderem der aktuelle chinesische Caixin PMI Produktion Index besser herein, als im Vorfeld erwartet wurde. In die gleiche Kerbe schlug der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe in den USA. Nichtsdestotrotz hängt Kupfer noch immer unterhalb des limitierenden Widerstandsbereiches 3,2 / 3,3 US-Dollar fest. Ein Ausbruch über diese Zone könnte für frischen Wind sorgen und Kupfer noch einmal in den Bereich von 3,5 US-Dollar führen. Auf der Unterseite sollten Rücksetzer idealerweise weiterhin auf 3,0 US-Dollar begrenzt bleiben. Sollte es unter die Zone 2,8 / 2,75 US-Dollar gehen, muss die Lage neu bewertet werden. Unter den Metallen macht Kupfer derzeit einen überaus robusten, chancenreichen Eindruck.“



Kupfer hat das Momentum weiterhin auf seiner Seite. Kupfer profitiert unverändert von der aktuellen Angebots-Nachfrage-Relation. Zuletzt gab es aber auch wichtige Impulse seitens der Konjunkturdaten. So überraschte kürzlich der aktuelle Markit PMI Herstellung in den USA positiv.

Aus charttechnischer Sicht könnte zudem neuer Schwung in die Preisentwicklung kommen, denn der Kupferpreis ist unmittelbar an die Marke von 3,30 US-Dollar herangerückt. Oberhalb von 3,3 US-Dollar würden sich die 3,5 US-Dollar als potentielles Bewegungsziel aktivieren. Auf der Unterseite gilt hingegen unverändert: unter die Zone 2,8 / 2,75 US-Dollar sollt es nicht gehen…

Wir haben einen 10-Jahres-Chart bemüht, um die aktuelle Situation adäquat darzustellen.