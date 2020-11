Anteilseigner der KBO ebnen den Weg zur SachsenEnergie

Dresden (ots) - Das regionale Versorgungsunternehmen ENSO Energie Sachsen Ost AG

und DREWAG Stadtwerke Dresden GmbH wollen zusammengehen und ab Januar 2021 als

SachsenEnergie AG zum größten kommunalen Versorger Ostdeutschlands werden. In

der heutigen Gesellschafterversammlung der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft

mbH an der Energie Sachsen Ost (KBO) wurde der Weg dafür geebnet.



Die Vertreter von 148 ostsächsischen Gesellschafter der KBO fassten in ihrer

heutigen Versammlung den Zustimmungsbeschluss zur Fusion.







Großaktionär dem Fusionsvorhaben zugestimmt. Damit sind mit über 97% bereits

gesicherter Gesamtzustimmung die wesentlichen Gesellschaftervoraussetzungen für

die Umsetzung der Fusion zum 1. Januar 2021 geschaffen worden.



"Wir bedanken uns außerordentlich für das Vertrauen bei unseren Anteilseignern.

Das Votum ist ein klares Signal und Auftrag der Anteilseigner, die Zukunft von

DREWAG und ENSO gemeinsam in der SachsenEnergie erfolgreich fortzuschreiben",

betont Dr. Frank Brinkmann, Vorstandsvorsitzender ENSO AG und Sprecher der

Geschäftsführung DREWAG GmbH, zukünftiger Vorstandsvorsitzender der

SachsenEnergie AG.



Pressekontakt:



ENSO Energie Sachsen Ost AG

01064 Dresden

Tel.: 0351 468-5205

Fax: 0351 468-5906

mailto:presse@enso.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/54222/4772797

OTS: DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH





Mit dem Beschluss der KBO hat nach der Landeshauptstadt Dresden nun der zweiteGroßaktionär dem Fusionsvorhaben zugestimmt. Damit sind mit über 97% bereitsgesicherter Gesamtzustimmung die wesentlichen Gesellschaftervoraussetzungen fürdie Umsetzung der Fusion zum 1. Januar 2021 geschaffen worden."Wir bedanken uns außerordentlich für das Vertrauen bei unseren Anteilseignern.Das Votum ist ein klares Signal und Auftrag der Anteilseigner, die Zukunft vonDREWAG und ENSO gemeinsam in der SachsenEnergie erfolgreich fortzuschreiben",betont Dr. Frank Brinkmann, Vorstandsvorsitzender ENSO AG und Sprecher derGeschäftsführung DREWAG GmbH, zukünftiger Vorstandsvorsitzender derSachsenEnergie AG.Pressekontakt:ENSO Energie Sachsen Ost AG01064 DresdenTel.: 0351 468-5205Fax: 0351 468-5906mailto:presse@enso.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/54222/4772797OTS: DREWAG - Stadtwerke Dresden GmbH