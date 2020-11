Nabis Holdings Inc. gibt Rekapitalisierungstransaktion mit Unterstützung der wichtigsten Stakeholder bekannt

VANCOUVER, British Columbia, Nov. 24, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nabis Holdings Inc. (CSE: NAB) (OTC: NABIF) (FRA: A2PL) („Nabis“ oder das „Unternehmen“) gab heute den Abschluss eines Unterstützungsvertrags (der „Unterstützungsvertrag“) mit bestimmten Inhabern (die „Anleihegläubiger“) des ausstehenden Kapitalbetrags von 35 Millionen USD aus den mit 8,0% verzinsten ungesicherten Wandelschuldverschreibungen des Unternehmens (die „Schuldverschreibungen“) bekannt. Gemäß dem Unterstützungsvertrag haben die Inhaber der Schuldverschreibungen zugestimmt, einen Rekapitalisierungsplan für Nabis mitzutragen, der – vorbehaltlich der erforderlichen Zustimmung der Gläubiger (die „Gläubiger“) von Nabis und des Ontario Superior Court of Justice – zur Rekapitalisierung der Schuldverschreibungen und aller anderen Schulden des Unternehmens (die „Rekapitalisierung“) führen wird. Die Rekapitalisierung soll gemäß einem Vorschlag (der „Vorschlag“) gemäß dem Bankruptcy and Insolvency Act Kanadas (der „BIA“) umgesetzt werden. Der Antrag wird in Kürze beim offiziellen Empfänger eingereicht.



Die wesentlichen Bedingungen des Vorschlags sind: