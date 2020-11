Gewinn von Ikea-Mutterkonzern Ingka schrumpft in Corona-Krise Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 24.11.2020, 17:06 | 48 | 0 | 0 24.11.2020, 17:06 | STOCKHOLM (dpa-AFX) - Der Ikea-Mutterkonzern muss in der Corona-Krise einen Gewinnrückgang von einem Drittel verschmerzen. Der Nettoüberschuss im Geschäftsjahr bis Ende August liege bei 1,2 Milliarden Euro, teilte Ingka am Dienstag mit. Im Vorjahr lag der Gewinn noch bei 1,8 Milliarden Euro. Der Umsatz fiel um 1,8 Milliarden auf 37,4 Milliarden Milliarden Euro. Nach eigenen Angaben hatte die Gruppe wegen der Pandemie zwischenzeitlich 75 Prozent der Möbelhäuser geschlossen. Neben den Geschäften gehören zur Ingka-Gruppe noch Einkaufszentren sowie ein Investmentarm mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit./fba/he Diesen Artikel teilen

