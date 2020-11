NORMA ist heute im Bullenmodus. Denn der Kurs springt satte rund acht Prozent in die Gewinnzone. 36,38 EUR müssen jetzt nach diesem Anstieg schon für ein Wertpapier hingelegt werden. Schaltet NORMA dadurch in den Hausse-Modus?

Dieser Anstieg lässt alle Optimisten vor Freude hüpfen. Denn dieses Plus bedeutet für die Aktie ein neues Top. Immerhin steigert der Wert heute sein 4-Wochen-Hoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 34,28 EUR austariert. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Anleger, die bei NORMA eher fallende Kurse erwarten, könnten jetzt über weitere Leerverkäufe nachdenken. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Für alle NORMA-Aktionäre dürfte der heutige Tag dagegen ein Festtag sein.

Fazit: Diese NORMA-Analyse ist lediglich ein Auszug aus unserem brandaktuellen Sonderreport, den Sie hier kostenfrei abrufen können.