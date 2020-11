Anlegerverlag BioNTech: Wie gewonnen, so zerronnen! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 24.11.2020, 17:37 | 92 | 0 | 0 24.11.2020, 17:37 | Foto: www.anlegerverlag.de Aktionäre der Mainzer Biotechschmiede BioNTech durchleben derzeit ein wahres Wechselbad der Gefühle. Zunächst verkündet das Unternehmen die Beantragung der Zulassung für den Corona-Impfstoff in den USA – heute dann die Hiobsbotschaft: Konkurrent AstraZeneca ist mit einem Impfstoff, der günstiger und temperaturunabhängiger ist, auf der Zielgeraden… BioNTechs Aktienkurs ist daraufhin mächtig in die Knie gegangen. Kannte die Aktie zuletzt nur den Weg nach oben, müssen Anleger heute einen Nackenschlag hinnehmen. So verliert die Aktie zur Stunde über fünf Prozent und notiert damit wieder unmittelbar im Bereich der 100-Dollar-Marke. Im Tief lag der Kurs sogar bei nur noch 98 US-Dollar. Fazit: Ist die Rallye bei BioNTech jetzt zu Ende? Oder ist das nur ein kurzes Durchpusten? Angesichts der dramatischen Ereignisse haben wir die Aktie genau unter die Lupe genommen und die Chancen und Risiken für Anleger in einem brandaktuellen Sonderreport zusammengefasst. Hier können Sie diese Studie kostenfrei anfordern. Diesen Artikel teilen

